Fondazione Nest, il partneriato esteso per la ricerca sulle energie rinnovabili promosso dal ministero dell'Università e finanziato dal Piano di ripresa, ha presentato ieri al Politecnico di Bari i risultati del primo anno di attività. Nest, finanziata con 118 milioni di euro dal Pnrr, in poco più di un anno ha impegnato 15 milioni di euro in attiv...