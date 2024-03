“Lo stop improvviso e totale a cessione del credito e sconto in fattura annunciato al termine dell'ultimo Consiglio dei Ministri ha creato un'ondata di preoccupazione sia in tutta la filiera degli operatori, sia tra i committenti degli interventi che non sanno se e quando i lavori potranno riprendere. Tra questi ultimi innumerevoli soggetti del ter...