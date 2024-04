Questa settimana in calo solo i “prezzi Italia” di benzina e risca. In aumento gpl, risca, fluido e denso, quest'ultimo al massimo dell'anno. Al netto delle imposte. Con il differenziale del diesel sulla benzina risalito a beneuro per mille litri. È quanto emerge dalla rilevazione dei “prezzi Italia” del 2 aprile del ministero dell'ambient...