Il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo ha firmato lo scorso 18 marzo il decreto che fissa il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre i trenta giorni. In particolare, per il periodo 13 gennaio - 12 luglio 2024, il tasso è fissato nella misura dello 0,165 per cento annuo. Il tasso di interesse è dovut...