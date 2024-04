Settimana corta per le festività di Pasqua con il Cif Med che ha piazzato per i rivenditori tre batoste. In Mediterraneo la benzina ha toccato un nuovo massimo dell'anno, tornando ai livelli di settembre 2023. In aumento anche i gasoli che hanno annullato i ribassi del mese di marzo. È quanto emerso dalle quotazioni medie deid'acquis...