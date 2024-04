In rialzo l'IG Index del Gme: nella rilevazione per domani si attesta a 27,79 €/MWh contro i 27,25 di quella per oggi.In aumento anche il Ttf front month (contratto di maggio), che dopo aver chiuso venerdì a 26,6 €, questa mattina ha aperto poco sotto 26,6 e a ridosso della chiusura era a 27,9.L'indice IG è stato lanciato in luglio dal Gestore ...