Icop, società di ingegneria del sottosuolo, ha completato i lavori infrastrutturali per la realizzazione, per i committenti Snam e Saipem, del collegamento per il rigassificatore di Ravenna. L'intervento ultimato da Icop, si legge in una nota, per un valore complessivo di circa 15,5 milioni di euro, ha previsto la realizzazione di un microtunnel lu...