Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni di greggi e prodotti sono salite parecchio nella seduta di venerdì, per poi correggere al ribasso a inizio di questa settimana. Il prezzo del Brent è rimasto comunque sopra quota 90, mentre la benzina non ha ancora agganciato quota stabilmente 1000 dollari tonnellata. Le tensioni in Medio Orien...