Il Parlamento europeo in plenaria oggi ha adottato in via definitiva la riforma del mercato dell'energia elettrica UE e il c.d. pacchetto "green gas" di misure per facilitare la diffusione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno. La riforma del mercato elettrico si compone di un regolamento e una direttiva, già conco...