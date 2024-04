In settimana l'energia è finita sulle prime pagine dei giornali. La strage di Bargi ha acceso i riflettori del grande pubblico sulle infrastrutture che danno energia al Paese, su quanto queste infrastrutture siano importanti e su quanto delicato sia il lavoro delle persone che le costruiscono, le gestiscono e le tengono in funzione. Per garantire c...