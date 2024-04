Il biometano ci dà una mano?

Dopo i molti convegni e confronti delle scorse settimane dedicati al tema è ormai evidente il cambio di paradigma per cui i nuovi impianti di produzione di biometano sostenibile che entreranno in esercizio da qui al 30 giugno 2026 saranno rivolti prioritariamente a decarbonizzare gli usi “hard to abate” e non più la mobilità terrestre a gas natura...