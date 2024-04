Con l'approvazione avvenuta lo scorso 12 aprile 2024 da parte del Consiglio dell'Unione Europea (in composizione Ecofin) si è finalmente concluso l'iter legislativo della cosiddetta “Direttiva Case Green”.Al provvedimento rimane solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per un periodo di 20 giorni; dopo tale ultimo passaggio entrerà defini...