La frenata dell'auto elettrica è temporanea e già nel 2030 quasi un'auto su tre sulle strade in Cina sarà elettrica, e quasi una su cinque negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Quest'anno più di un'auto su cinque venduta in tutto il mondo sarà elettrica: la domanda in aumento nel prossimo decennio rimodellerà l'industria automobilistica globale ...