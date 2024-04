Il Mase ha approvato la nuova versione delle Regole operative Gse in materia di comunità energetiche e autoconsumo diffuso. Le novità delle Regole, approvate anche da Arera, riguardano i seguenti aspetti: i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione per poter beneficiare del meccanismo transitorio di cui al...