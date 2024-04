NeN, controllata di A2A attiva nella vendita retail di energia, ha aggiunto alle sue offerte a rata fissa una soluzione per l'elettricità 100% green con prezzo della componente energia bloccato per 10 anni. Lo fa sapere la stessa società. L'offerta, chiamata "Dieci", prevede un prezzo della materia energia pari a 12,9 cent per kWh bloccato per 10 a...