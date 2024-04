Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del petrolio hanno avviato la settimana con piccoli ribassi, mentre torna d'attualità la polemica tra l'Agenzia Internazionale per l'Energia e l'Opec sul picco della domanda di petrolio. In un editoriale per il Middle East Economic Survey della scorsa settimana, il segretario generale dell'Opec,...