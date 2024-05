Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile sono pubblicati tre avvisi Mase di riesame Aia. Si tratta in particolare del riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per la centrale termoelettrica Iren Energia di Moncalieri; del riesame complessivo dell'Aia per la centrale di compressione gas Snam Rete Gas di Enna; del riesame com...