Con oltre 460 espositori su oltre 40mila mq di superficie espositiva, Uniti expo si conferma la fiera leader in Europa per la distribuzione carburanti e l'autolavaggio. La prossima edizione è in programma dal 14 al 16 maggio a Stoccarda.Ecco sette motivi per partecipare: approfondimenti di prim'ordine dai principali attori del mercato globale; le...