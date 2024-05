Individuazione delle aree presumibilmente non idonee; vincolo per gli impianti sopra i 12 MW su terreno agricolo alla realizzazione in forma di agrivoltaico avanzato o all'asservimento di un'area vincolata a uso agricolo di almeno cinque volte la superficie occupata dall'impianto; esclusione da alcuni vincoli per le Cer; esclusione per i progetti c...