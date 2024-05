Si terrà giovedì prossimo, 9 maggio, tra le 15.00 e le 17.00, presso la Luiss Open Lounge in via Parenzo, dell'Università Luiss Guido Carli, la presentazione del volume scritto da, vice capo ufficio legislativo del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e lecturer presso Luiss School of Government, ed...