Uniti expo, il programma completo

Alla vigilia della fiera Uniti expo 2024, in programma dal 14 al 16 maggio a Stoccarda, arriva il programma completo della conferenza con il Forum internazionale, il Carwash Forum e l'Uniti expo Forum.

I forum si svolgeranno nelle rispettive aree tematiche: Tecnologia, pagamenti e logistica; Lavaggio e cura dell'auto; Shop.

Forum Internazionale

Situato nel padiglione 5, il Forum Internazionale si occupa delle tendenze e degli sviluppi più importanti nel settore della vendita al dettaglio di carburante a livello globale. Le presentazioni si terranno in inglese e spagnolo con traduzione simultanea disponibile per entrambe le lingue. Ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico: Intelligenza artificiale e digitalizzazione nelle stazioni di servizio, L'hub multienergetico e Idee da tutto il mondo. Qui li programma.

Carwash Forum

La Carwash Piazza, nel padiglione 3, sarà il palcoscenico per i principali produttori mondiali di attrezzature per l'autolavaggio. Tutti i panel saranno condotti in inglese o tedesco, con traduzione simultanea disponibile per entrambe le lingue. Qui li programma.

Uniti expo Forum

Situato nel padiglione 1, questo forum ospiterà discussioni sul non oil, i carburanti alternativi e le tendenze del mercato. Le sessioni si terranno in tedesco e in inglese. Per la prima volta, tutte le presentazioni avranno la traduzione simultanea per entrambe le lingue. Qui li programma.