Nel 2023 sono stati connessi alla rete di bassa tensione 367.107 impianti da fonte rinnovabile per una potenza cumulata di 2,79 GW, alla rete di media tensione 3.587 impianti per un totale di 1,65 GW e solo 33 impianti per complessivi 0,74 GW. È quanto emerge dall'Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili, sulla base dei dati Gaudì di Terna. Nel 2023, r...