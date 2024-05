Dal 17 giugno all'8 settembre l'agenzia per la cooperazione tra i regolatori europei dell'energia Acer terrà una consultazione su una proposta di modifica del codice di rete UE sulle connessioni alle rete di sistemi in corrente continua ad alto voltaggio (NC Hvdc), per renderlo compatibile con sviluppi futuri del sistema elettrico europeo nel campo...