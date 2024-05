Forte rialzo per i prezzi a breve termine del gas: nella rilevazione per domani 23 maggio l'IG Index Gme si attesta su 36,45 €/MWh, quasi 2 €/MWh in più rispetto ai 34,56 di quella per oggi.Variazione di segno analogo per il Ttf font month (contratto di giugno) che dopo aver chiuso ieri in aumento a 33 €/MWh, oggi ha aperto a 32,7 e a ridosso d...