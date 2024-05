Il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, sulla compatibilità ambientale per il progetto agrivoltaico da 41,12 MW a Villalba (CL) con opere di connessione anche a Marianopoli (CL), in Sicilia. Il progetto era stato presentato a dicembre del 2021 dal fondo d'investimento Thei...