Il 31 maggio 2033, a Dio piacendo, la Staffetta compirà 100 anni. Venne fondata infatti il 31 maggio 1933 a Roma da Goffredo Cozzi, capostipite di una famiglia di editori che da allora si sono avvicendati passandosi il testimone “di padre in figlio”.

Questo vuol dire che oggi la Staffetta compie 91 anni: mancano dunque solo 9 anni al centenario. Un “conto alla rovescia” di una storia dell'energia unica in Italia, scandito dalle annate della Staffetta, compendiate una prima volta nel 2008 nel volume edito per i 75 anni (v. Staffetta 31/05/18) e poi, per gli ultimi 15 anni (2008-2023), nel volume edito per i 90 anni (v. Staffetta 01/06/23): il pendolo di una storia che, grazie alla Rivista Italiana del Petrolio e alla Staffetta, non si è mai fermato.

Non passa settimana senza che arrivino alla redazione attestati di stima – a parole e sotto forma di abbonamento. Un ringraziamento quindi a tutti i lettori che sempre più numerosi scelgono la Staffetta per informarsi, riconoscendone il valore, l'indipendenza e l'utilità, in un panorama informativo sempre più affollato e competitivo.