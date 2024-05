La pubblicazione dell'attesissimo Dpcm che rimodula gli incentivi per l'acquisto di autovetture con emissioni non troppo elevate ha rinfocolato, manco a dirlo, il dibattito sulle autovetture elettriche. Dibattito che però pare più tifo – come quello per il decreto, di cui è facile immaginare chi siano stati i maggiori sostenitori.I nuovi e più la...