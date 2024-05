Il Gruppo Renergia, holding industriale specializzata in investimenti nelle energie rinnovabili e nei biocarburanti, ha perfezionato l'acquisto di un impianto di produzione di biogas alimentato da reflui zootecnici e scarti agricoli. L'impianto, situato in provincia di Cremona, è stato acquisito dalla controllata Agrimet e sarà convertito in un imp...