Prosegue il crollo delle quotazioni in Mediterraneo con i gasoli che sono tornati ai livelli di luglio dello scorso anno. In forte discesa quindi i prezzi d'acquisto che tra oggi e domani beneficeranno del quarto ribasso consecutivo. Questa mattina la benzina è scesa di altri 6 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 10, il risca ...