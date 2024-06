Nel 2023 ha rallentato la crescita degli scambi globali di gas naturale liquefatto, aumentati di un 2,1% o di 8,2 milioni di tonnellate a 401 milioni di tonnellate (+5,6% nel 2022), interamente grazie a incrementi di domanda in Asia (+7 mln t), in particolare in Cina, e nelle Americhe (+1,2 mln t), in questo caso per lo più in Colombia, mentre l'Eu...