Prezzi d'acquisto in forte recupero dopo diversi giorni di ribasso, come evidenziano i listini extra-rete odierni. Questa mattina la benzina è rimbalzata di circa 10 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 15, il risca di 13 e il denso Btz di 14 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroare...