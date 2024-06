Edp Energia Italia ha raggiunto a fine marzo 130 MWp di energia solare contrattualizzati con diverse aziende attive in Italia per un totale di circa 400 impianti di produzione di energia elettrica installati (+51% rispetto al primo trimestre 2023).Edp Energia Italia ha realizzato due impianti fotovoltaici per Cisalfa Group, tra le prime 10 azien...