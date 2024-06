Prosegue il crollo delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. I gasoli hanno collezionato 5 ribassi consecutivi, tornando a livelli che non si registravano da luglio dello scorso anno. Questa mattina la benzina ha messo a segno un tonfo più o meno di 20 euro per mille litri, i gasoli di 17 e il denso Btz di 11 euro per mille chili. ...