L'Ungheria ha annunciato ieri che comprerà una quota del giacimento azero Shah Deniz, che fornisce gas alla Turchia, ai Balcani e all'Italia via Tap, nel contempo oggi ha riaffermato la sua intenzione di continuare a importare gas russo e la sua intenzione di approfondire i legami commerciali con al Russia in settori non colpiti da sanzioni.La so...