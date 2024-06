Sempre più rinnovabili, salite oltre il 52% dei consumi, solare al record storico (finora) e l'idroelettrico che supera il gas. E tuttavia il prezzo continua farlo il metano. I dati del sistema elettrico in maggio fotografano forse meglio di qualunque analisi teorica la peculiare fase che sta attraversando la transizione energetica in Italia, in me...