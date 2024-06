Il progetto ‘GeoSmart', finanziato in ambito Horizon 2020 ed il cui scopo è rendere la geotermia più flessibile e competitiva (www.geosmartproject.eu) sta installando tecnologie innovative in due impianti dimostrativi e promuovendo una serie di iniziative per presentare i risultati ottenuti prima della chiusura, prevista a fine settembre 2024.Coo...