Le cinque candidature per 591 MW presentate nei mesi scorsi all'ufficio federale svizzero per l'energia (Ufe) nel quadro di un bando per l'approvvigionamento di capacità termoelettrica di riserva per 400 MW dal 2026 presentano costi "troppo elevati". Lo ha fatto sapere oggi in una nota lo stesso Ufe, che per questa ragione ha deciso di accantonare ...