Due cali, due rialzi: è il bilancio delle ultime quattro giornate di contrattazione per il gas al Ttf su Ice, che oggi torna sopra 35 €/MWh per il front month e sopra 40 € per i mesi invernali. In particolare, dopo aver chiuso ieri in rialzo a 34,7 da 34,2 di lunedì, il contratto front month per luglio oggi ha aperto a 34,5 € e a ridosso della chiu...