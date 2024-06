Oggi prezzi del gas all'ingrosso in modesto calo. Il Ttf front month dopo aver chiuso ieri in rialzo a 35,7 €/MWh da 35,3 di mercoledì, stamani ha aperto a 35,6 e poco prima della chiusura era a 35,5. Movimento di segnalato diverso ma di analoga intensità per il contratto per dicembre, che dopo essere salito ieri alla chiusura a 40,5 €/MWh, stamani...