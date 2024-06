In Mediterraneo quotazioni dei prodotti petroliferi in tiro da più di una settimana con ripercussioni sui prezzi d'acquisto del mercato interno. Il peggioramento del cambio euro/dollaro ha complicato la situazione, non schermando rivenditori e clientela dai rincari. Tuttavia questa mattina il mercato ha segnato una tregua temporanea, perché domani ...