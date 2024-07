Il “gigante” delle bioenergie non è più addormentato ma va comunque a regime ridotto. Il quadro abilitante è ancora incompleto, l'orizzonte non troppo ampio e il potenziale non sfruttato a dovere. Sono i messaggi emersi dal convegno sulle bioenergie svoltosi questa mattina nella Sala della regina alla Camera, organizzato dal responsabile energia di...