La legge della Regione Sardegna che ha introdotto una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici non è stata ancora esaminata dal Consiglio dei ministri per un eventuale ricorso costituzionale. Il dossier è all'esame del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto che ha intenzione di portarlo alla prossima riunione del Consiglio in ...