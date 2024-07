Terna ha comunicato gli esiti dell'asta del capacity market per il 2025, che si è conclusa che l'assegnazione di capacità esistente per 37,58 GW, 4,37 GW di capacità dall'estero e 233 MW di nuova capacità, per un totale di 42,18 GW di capacità complessiva. Lo ha comunicato Terna ieri. In allegato il comunicato del Tso con i valori divisi per zona....