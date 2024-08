Terna ha sottoscritto ieri un Credit Facility Agreement Esg-linked per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro. E' quanto ha annunciato la società guidata da Giuseppina Di Foggia ieri in una nota, diffusa a mercati chiusi. L'operazione ha visto coinvolti Banca Nazionale del Lavoro Spa e CaixaBank S.A. (in qualità di Original Lenders), e Bnp...