Prezzi d'acquisto in ribasso questa mattina, ma già incombono sui listini i rincari per domani. Inoltre le quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra indicano un nuovo aumento che, se confermato in chiusura, potrebbe impattare sui prezzi di lunedì. Questa mattina la benzina è scivolata di 13 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricol...