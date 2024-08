La società Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) ha perfezionato, attraverso la propria controllata Cva Eos, l'acquisto da Solar 2.0 srl di un portafoglio di 18 progetti fotovoltaici, per un totale di 59 MW, di cui 22 MW operativi, 7 MW under construction e 30 MW in sviluppo.Solar 2.0 è parte del gruppo Solar Ventures – facente parte di un grupp...