Secondo l'ultimo rapporto mensile di terna, pubblicato oggi, nel mese di luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 31,3 miliardi di kWh, in crescita del 4,5% rispetto a luglio 2023. Si tratta del dato mensile di luglio più alto in termini di consumi dal 2015.La variazione positiva, che recupera pienamente il dato negativ...