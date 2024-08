La Petrolifera Italo Rumena Spa (Pir) ha comunicato nei giorni scorsi l'acquisizione da Aquarius Energy di Nordic Storage AB, società svedese che gestisce sette depositi di stoccaggio in Svezia e in Danimarca. L'operazione, fa sapere Pir in una nota, è stata effettuata tramite un'altra società svedese attiva nel settore, InterTank Nordic AB, di cui...