Axpo ha acquistato il suo primo progetto di produzione di biometano in Italia. Situato àin Basilicata, l'impianto, si legge in una nota, produrrà circa 45 GWh di energia rinnovabile all'anno e dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2025. L'impianto sarà costruito nel comune di Grottole e utilizzerà principalmente scarti agricoli. Il gas poi...