Di anno in anno, in Europa aumentano gli ordini di turbine eoliche e vengono aggiudicate aste per ingenti volumi di nuova capacità. Tuttavia, la lentezza sul fronte delle connessioni sta rallentando l'entrata in esercizio dei progetti. I tassi d'interesse ancora alti a fronte di prezzi dell'energia in discesa, uniti al costo dei materiali. rendono ...